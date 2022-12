SAD: Kineski borbeni avion J-11 mogao izazvati sudar

VAŠINGTON - ​Američka vojska saopštila je da je borbeni avion J-11 kineske mornarice letio opasno blizu izviđačkog aviona američkog ratnog vazduhoplovstva iznad Južnog kineskog mora ranije ovog mjeseca, prisilivši američkog pilota da manevriše kako bi izbjegao sudar.

U četvrtak je američka Indo-Pacifička komanda izjavila u saopštenju da se incident dogodio 21. decembra, kada je J-11 kineske narodnooslobodilačke vojske proletio ispred - i unutar šest metara - od nosa RC-135, a veliki izviđački avion kojim upravljaju američke vazdušne snage.

