SAD: Nema naznaka da Egipat isporučuje oružje Rusiji

VAŠINGTON - Sjedinjene Države su u utorak rekle da nema dokaza koji bi upućivali na to da Egipat snabdijeva Rusiju smrtonosnim oružjem nakon što je procurio američki dokument u kojem se tvrdi da Kairo potajno planira isporučiti rakete Moskvi.

Egipatski predsjednik Abdel Fatah El-Sisi planirao je proizvesti 40.000 raketa za Rusiju, prema "Washington Postu", koji je citirao dio strogo povjerljivog dokumenta od 17. februara. Sisi je navodno naredio zvaničnicima da proizvodnju i isporuku drže u tajnosti kako bi spriječili probleme sa zapadnim narodima.

"Nismo vidjeli nikakve naznake da Egipat Rusiji dostavlja smrtonosno oružje i sposobnosti", rekao je novinarima potparol Vijeća za nacionalnu sigurnost, Džon Kirbi.

Kirbi je rekao da Bajdenova administracija želi dobiti odgovore što je prije moguće kako bi se utvrdilo gdje se kršenje dogodilo.

