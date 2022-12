SAD-a usvojio zakon o odbrambenom trošku od 858 milijardi dolara

VAŠINGTON - ​Zastupnički dom Kongresa SAD-a usvojio je u četvrtak svoj godišnji zakon o odbrani vrijedan 858 milijardi dolara kojim se finansira Ministarstvo odbrane i utvrđuju politike nacionalne sigurnosti za fiskalnu 2023. godinu.

Zastupnički dom usvojio je Zakon o ovlaštenju za nacionalnu odbranu (NDAA) dvostranačkim glasanjem 350-80, šaljući mjere Senatu na razmatranje.

Congress ready to vote on a $858 Billion annual defense bill with significant spending in cybersecurity. Long overdue, especially with the over $20 million stolen from U.S. Covid relief benefits from nation state criminals. https://t.co/AhZjkKRa3v