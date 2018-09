SAD bile u kontaktu s oficirima koji su planirali udar u Venezueli

ATALANTA - Predstavnici američke administracije nekoliko puta su se sastali s vojnim komandantima koji su planirali izvršiti državni udar u Venecueli i na taj način svrgnuti predsjednika Nikolasa Madura, potvrdili su sadašnji i bivši američki dužnosnici CNN-u.

Oficiri iz Venecuele stupili su u kontakt s američkom administracijom koja je odbila da podrži sprovođenje državnog udara i svrgavanje Nikolasa Madura.

CNN piše kako Sjedinjene Američke Države nisu pružile nikakvu podršku vojnim komandantima zbog čega su i osujećeni planovi dijela vojnog vrha.



O kontaktima administracije američkog predsjednika Donalda Trampa s vojnim komandantima Venecuele prvi je u subotu ujutro izvijestio New York Times, a ova informacija danas je potvrđena CNN-u.



Bijela kuća još uvijek se nije oglasila o navodima medija koji podsjećaju da je Tramp ranije izjavio kako ne isključuje čak ni vojnu opciju kada je riječ o rješavanju krize u Venecueli.



Ukoliko se SAD odluče na vojnu opciju to će biti presedan u američkoj spoljnoj politici s obzirom na to da će vojna akcija biti sprovedena kako bi se riješila politička i privredna kriza u južnoameričkoj zemlji.



CNN navodi da se Tramp u augustu 2017. godine kod nekoliko savjetnika raspitivao o mogućnosti invazije na Venecuelu.