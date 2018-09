SAD broje sate do udara uragana "Florens", NASA objavila snimak iz svemira

Uragan "Florens" mogao bi, upozoravaju prognostičari, da proizvede katastrofalne poplave još dublje u unutrašnjosti istočnih američkih saveznih država nego što se ranije predviđalo.

"Oko", odnosno centar ove oluje kategorije 4 proći će prema predviđanjima danas između Bermuda i Bahama u Meksičkom zalivu i stići do obale Sjeverne, odnosno Južne Karoline u petak. Međutim, vjetrovi snage tropske oluje (do 225 kilometara na sat), koji sežu i do 280 kilometara daleko od centra uragana, zahvatiće kopno već u četvrtak ujutro, što znači da stanovnici na obali imaju još vrlo kratko vrijeme za evakuaciju.

"Ovo će vjerovatno biti oluja života za dijelove obale Karoline", saopštila je Nacionalna meteorološka služba (NWS) u svojoj prognozi, a poplava na jugoistoku Sjeverne Karoline i sjeveroistoku Južne Karoline mogla bi biti "bez presedana".

Meteorologinja Rajan Mau sa stranice "weather.us" nazvala je prognozu za iduća 72 sata, prema kojoj će se "Florens" zavrtiti južno niz obalu Južne Karoline, "bizarnom" i "noćnom morom".

Hiljade automobila već su nanizane na putevima predviđenima za evakuaciju iz obalnih područja Južne i Sjeverne Karoline te Virdžinije. Ti putevi su privremeno pretvoreni u jednosmjerne kako bi se ubrzala evakuacija pred "opakom, zvjerskom olujom", kako ju je nazvao guverner Sjeverne Karoline Roj Kuper.

"Valovi i vjetar koji bi ova oluja mogla donijeti nešto su što još niste vidjeli. Čak i ako ste preživjeli oluje ranije, ova je drukčija. Nemojte se kladiti na svoj život da ćete preživjeti čudovište", rekao je guverner stanovnicima svoje države.

Više od milion i po ljudi iz ove tri saveznih država dobilo je naredbu za evakuaciju. Kolone su se stvorile i na benzinskim pumpama, od kojih su neke gotovo ostale bez benzina, javlja "Independent".

"Ona je snažna cura i dolazi nas vidjeti. Bez obzira što radite, bolje se spremite, jer nas dolazi vidjeti", rekao je jedan od stanovnika koji se priprema na evakuaciju za "Al Jazeeru".

Ali neki, uprkos upozorenjima, ne planiraju da odu.

"Nabavljam benzin i zalihe, pripremam generator i sve... Samo ćemo se šćućurit i izdržati je (oluju)", iznosi svoj hrabri, ili ludi, plan drugi Karolinjanin.

"New York Times" javlja da će prema trenutnoj prognozi uragan usporiti i zatim se neko vrijeme zadržati nedaleko od obale, što su loše vijesti jer će zapljusnuti obalu velikim talasima i sručiti više od 50 cm kiše po kvadratnom metru na područje koje je ionako sklono poplavama. Talasi, koji će zapljusnuti obalu, mogli bi da budu i do tri metra visine.

U petak naveče i subotu ujutro "Florens" bi trebalo da nastavi u unutrašnjost, gdje će se na kraju sudariti s gorjima Apalačian i Smoki, natapajući vodom sve na svom putu. Dijelovi Karoline mogli bi biti pogođeni orkanskim vjetrovima puna 24 sata, ako ne i duže, rekao je pomoćni administrator Savezne agencije za upravljanje izvanrednim situacijama (FEMA) Džef Bjard.

"Ovo neće biti kratak udarac. Ovo neće biti jedna od onih oluja koje udare i vrate se na more. Ovo će biti udarac Majka Tajsona na obalu Karoline", upozorio je Bjard i dodao:

"Poslušajte upozorenje. Danas je dan. Vrijeme je da građani budu dio tima i evakuišu se."

Objavljeni su i novi snimci uragana "Florens" snimljeni sa Međunarodne svemirske stanice.

(Index.hr)