SAD će podržati pregovore Ukrajine sa Rusijom, sve zavisi od Zelenskog

VAŠINGTON - Sjedinjene Države su spremne da podrže pregovore između Ukrajine i Ruske Federacije, ako ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazi spremnost za to, izjavio je portparol Stejt departmenta Metju Miler.

"Ako predsjednik Zelenski odluči da želi da uđe u pregovore, naravno, to je nešto što bismo podržali. To je bila naša dugogodišnja politika da je na predsjedniku Zelenskom da odluči kada je vrijeme za pregovore. To nije nešto u šta treba da ga guramo ni mi ni bilo koja druga država", rekao je Miler na brifingu za novinare, na pitanje novinara da li će SAD olakšati pregovore između Ukrajine i Ruske Federacije ako "obje strane izraze spremnost da ih pokrenu", s obzirom na to da je novoizabrani predsjednik Donald Tramp govorio o rješavanju sukoba u prva 24 sata po stupanju na dužnost.

Miler je naglasio da će SAD podržati Zelenskog u svakom procesu "koji ima za cilj da obezbijedi pravedan i trajni mir, ali to je na kraju njegova odluka", navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

"Ali kao i uvijek, a možete samo pogledati izjave koje nastavlja da daje, nismo vidjeli nikakve indikacije od (ruskog predsjednika) Vladimira Putina da je spreman da odustane od svog zahtjeva da nastavi da guta ukrajinsku teritoriju", naveo je portparol Stejt departmenta.

On je izrazio uvjerenje da će Putin pristati na pregovore u okviru kojih će "dobiti sve što želi, a Ukrajina neće dobiti ništa od onoga što joj po zakonu pripada".

"Ali to nisu pregovori za koje je predsjednik Zelenski bio zainteresovan niti bi trebalo da bude", zaključio je Miler.

