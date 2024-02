SAD izveo val osvetničkih napada; Irak: Očekujte strašne posljedice (VIDEO)

VAŠINGTON - Sjedinjene Države izvele su juče vazdušne napade u Iraku i Siriji protiv više od 85 meta povezanih s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC) i proiranskim milicijama, saopštila je američka vojska, nakon napada u Jordanu u kojem su ubijena tri, a ranjeno 40 američkih vojnika. Vjeruje se da su udari samo prvi u višeslojnom odgovoru administracije predsjednika Džoa Bajdena na napad koji su prošlog vikenda izveli militanti koje podržava Iran.

"Naš odgovor započeo je danas. Nastaviće se u vrijeme i na mjestima po našem izboru", poručio je američki predsjednik Bajden. "Sjedinjene Države ne žele sukob na Bliskom istoku ili bilo gdje drugdje u svijetu. Ali, neka svi oni koji nam žele nauditi znaju ovo: ako naudite Amerikancu, mi ćemo odgovoriti", dodao je.

Iako nije napadnuta nijedna meta u Iranu, napadi će vjerovatno povećati zabrinutost zbog napetosti koje eskaliraju na Bliskom istoku zbog više od tri mjeseca rata Izraela s Hamasom u Gazi.

Secondary Rocket Munitions seen “Cooking-Off” from an Iranian Arms Site within the Town of Al-Qa'im in Western Iraq following U.S. Airstrikes. pic.twitter.com/WQsF9rJSMF

Američka vojska je u saopštenju rekla da je pogodila mete poput komandnih i kontrolnih centara, objekata za skladištenje raketa, projektila i bespilotnih letjelica i objekata za logistiku te lanca snabdijevanja municijom. U napadima je pogođeno više od 85 meta, rekla je američka vojska.

Američka meta bile su snage Kudsa, ogranka IRGC-a za vojnu špijunažu i paravojsku, koji snažno utiče na Iranu savezničke milicije širom Bliskog istoka, od Libana do Iraka, Jemena i Sirije. Sirijski državni mediji objavili su u petak da je "američka agresija" na mjesta u pustinjskim područjima i na sirijsko-iračkoj granici rezultirala brojnim žrtvama i povredama.

Mete su se nalazile na sedam različitih lokacija, četiri u Siriji i tri u Iraku, a u napad su bili uključeni bombarderi dugog dometa B-1 koji su doletjeli iz SAD-a, saopštila je američka vojska.

Američki general-pukovnik Daglas Sims, direktor Združenog stožera, rekao je kako se čini da su udari bili uspješni, a izazvali su velike sekundarne eksplozije jer su pogođena oružja militanata, iako nije jasno jesu li militanti ubijeni.

Iračka vojska rekla je da su napadnute mete u iračkom graničnom području te je upozorila da bi napadi mogli povećati nestabilnost u regiji.

"Ovi vazdušni napadi predstavljaju kršenje iračkog suvereniteta, potkopavaju napore iračke vlade i predstavljaju prijetnju koja bi mogla dovesti Irak i regiju do strašnih posljedica. Ishodi će imati ozbiljne implikacije na sigurnost i stabilnost u Iraku i okolnoj regiji", dodao je.

Irački tajanstveni Kataib Hezbolah, kojeg SAD okrivljuje za napad na američke snage u Jordanu, objavio je u utorak da će pauzirati napade na američke snage. Ali, druga iračka grupa koju podržava Iran, Nujaba, rekla je da će nastaviti s napadima na američke snage u regiji sve dok ne završi rat u Gazi i dok se američke snage ne povuku iz Iraka.

Breaking: this was sent to me from Al-Qaem, Iraq moments ago, you can hear the huge explosions in the distance from the Syrian-Iraqi border area. pic.twitter.com/DOQlb5FdFl