SAD objavile fotografiju iz pilotske kabine sa kineskim balonom (FOTO)

VAŠINGTON - Američko ministarstvo odbrane objavilo je fotografiju iz kokpita pilota U-2 koji leti iznad navodnog kineskog balona za nadzor dan prije nego što je oboren.

Naredba predsjednika Džoa Bajdena da se obori ono što su SAD od tada nazivale "sofisticiranim špijunskim vozilom na velikim visinama" izazvala je najnoviji diplomatski spor između Vašingtona i Pekinga.

NEW — The Defense Department Wednesday released a selfie taken in the cockpit of a U-2 spy plane, as an airman flew above the Chinese surveillance balloon shot down by the US military earlier this month. pic.twitter.com/aW5U35RLk2