SAD objavile snimak: Kineski pilot izveo "agresivan manevar" (VIDEO)

VAŠINGTON - Američka indo-pacifička komanda saopštila je u utorak da je kineski pilot borbenog aviona J-16 izveo "nepotrebno agresivan manevar".

On je to učinio kada je presreo avion američkog vazduhoplovstva RC-135 iznad Južnog kineskog mora prošle nedjelje.

U saopštenju koje je izdala komanda navodi se da je kineski borbeni pilot "letio direktno ispred nosa RC-135, primoravajući američku letjelicu da leti kroz turbulenciju".

"Pilot lovca Narodne Republike Kine J-16 izveo je nepotrebno agresivan manevar prilikom presretanja aviona RC-135 američkog ratnog vazduhoplovstva, 26. maja 2023. godine", navodi se u saopštenju.

Još se dodaje:

"RC-135 je izvodio bezbjedne i rutinske operacije iznad Južnog kineskog mora u međunarodnom vazdušnom prostoru, u skladu sa međunarodnim pravom", dodaje se.

