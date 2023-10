SAD obustavljaju čarter letove za svoje građane iz Izraela

VAŠINGTON - Američki Stejt department obustaviće čarter letove za Amerikance iz Izraela zbog nedostatka potražnje, izjavio je danas portparol Stejt departmenta Metju Miler.

Miler je rekao da je potražnja za letovima "konzistentno" opadala, a da je posljednjim čarter letom iz Izraela u SAD stiglo svega petoro putnika, prenosi Si-En-En.

"Obavijestili smo sve da je sutrašnji čarter let posljednji koji trenutno planiramo, pa ako žele da odu, sada je vrijeme za to. Ne čekajte još jedan let", rekao je Miler.

On je dodao da će SAD "nastaviti da sprovode procene u realnom vremenu o tome da li postoji dodatna potražnja".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.