SAD prave nove bojeve glave za obuzdavanje Rusije

VAŠINGTON - Američke vlasti namjeravaju da oslabe ograničenja na upotrebu nuklearnog oružja i da razviju novu nuklearnu bojevu glavu male jačine, prenosi "Guardian" pozivajući se na bivšeg višeg direktora Savjeta za nacionalnu bezbjednost za kontrolu naoružanja i neproliferacije Džona Vulfstala.

Prema njegovim rečima, Pentagon je razvio novi pregled nuklearne politike, prema kojem će američke modifikovane balističke rakete podvodnog baziranja "Trident D5" biti opremljene takvim bojevim glavama. On je naglasio da takvi potezi Sjedinjenih Američkih Država imaju za cilj obuzdavanje Rusije da koristi taktičke nuklearne bojeve glave u slučaju izbijanja sukoba u Istočnoj Evropi.

Nova nuklearna politika Sjedinjenih Američkih Država je agresivnija u poređenju sa nuklearnom politikom karakterističnom za administraciju prethodnog predsednika Baraka Obame, navodi Vulfstal.

On je takođe ispričao da je pregled nove nuklearne politike bio podvrgnut ozbiljnoj proveri, zbog čega u finalnoj verziji nije bilo „mnogo užasnih stvari".

"Prema onome što su mi rekli ljudi koji su to pisali, ono što su pokušavali da postignu jeste da pošalju jasnu poruku o obuzdavanju Rusima, Sjevernokorejcima i Kinezima. Dobar, umjeren, ali snažan jezik koji se u njoj koristi jasno daje do znanja da će svaki pokušaj Rusije ili Sjeverne Koreje da upotrebe nuklearno naoružanje dovesti do masovnih posjledica za njih", dodao je on.

Vulfstal je konstatovao da je Pentagon u novom pregledu proširio listu uslova pod kojima će SAD upotrebiti nuklearni napad protiv neprijatelja. Konkretno, tu spada odgovor na nenuklearni napad koji uzrokuje veliki broj žrtava ili napad na ključne objekte infrastrukture, ili mesta komande i kontrole nuklearnog oružja.

Prema njegovim riječima, pregled će biti zvanično objavljen krajem januara.

"Guardian" navodi da su pristalice kontrole naoružanja izrazile zabrinutost zbog namjere SAD da razvije novu bojevu glavu, jer to, po njihovom mišljenju, povećava vjerovatnoću upotrebe nuklearnog oružja tokom borbenih dejstava.

(NN/sputniknews.com)