SAD protjerale 60 ruskih diplomata

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp naredio je protjerivanje 60 ruskih diplomata, koje smatra špijunima, iz SAD zbog trovanja bivšeg ruskog špijuna u Velikoj Britaniji, javlja "Blumberg".

Takođe, Tramp je naredio zatvaranje ruskog konzulata u Sijetlu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, poslije najave da bi SAD mogle protjerati ruske diplomate, izjavio je da će Rusija odgovoriti istom mjerom.

Na konferneciji za novinare, on je rekao da za sada postoje samo izvještaji medija o eventualnim protjerivanjima i da Moskva neće reagovati dok ne dobije zvanične informacije od Vašingtona.

U ovakvim slučajevima, dodao je Peskov, odgovor Moskve je zasnovan na reciprocitetu, prenio je Rojters.

