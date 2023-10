SAD šalje vojnu pomoć Izraelu

NJUJORK - Američke vlasti donijele su odluku da u Sredozemno more prebace napadačku grupu nosača aviona USS Gerald R. Ford kao vid pomoći Izraelu.

Vojni analitičar Mark Stoun, u analizi za Sky news, navodi da ovaj potez pokazuje na koji način SAD posmatraju situaciju između Izraela i Hamasa.

"Avion će brzo stići na mjesto, ali će brodovima trebati više vremena. Moraće da prođu kroz Sredozemno more do obale Izraela i Gaze", navodi on.

Iako detalji oko ove američke pošiljke još uvijek nisu poznati, Stoun smatra da će pomoć uključivati i brodove kojima mogu da se evakuišu ljudi preko mora.

"Isti brodovi bi mogli da se koriste i za evakuaciju iz Gaze. Tamo će potreba za humanitarnom pomoći biti veća, s obzirom na to da neki ljudi ne mogu da napuste enklavu", dodaje analitičar.

Izrael je do sada nekoliko puta od SAD tražio vojnu pomoć. Stručnjaci smatraju da će se u okviru paketa pomoći naći i rakete koje može da koristi izraelski PVO sistem Gvozdena kupola.

Američki zvaničnici su takođe u kontaktu i sa vlastima u Libanu i Egiptu, kako bi na svaki mogući način pokušali da smire novonastali sukob.

Jedan od razloga zbog kog SAD šalju brodove Izraelu, smatraju analitičari, je i kako bi sprečili da militantne grupe poput Hazbolaha iskoriste situaciju i napadnu ranjivi Izrael.

Izrael, SAD i EU su Hazbolah označile kao militantnu organizaciju.

Podsjetimo, večeras je saopšteno iz Bijele kuće da će SAD obezbjediti dodatnu pomoć Izraelu.

Ovu informaciju potvrdio je i američki ministar odbrane Lojd Ostin.

"Grupa uključuje nosač i brodove za podršku", rekao je Lojd.

Takođe, kako je dodao, SAD će obezbediti dodatnu municiju za Izrael, preenosi Telegraf.

