SAD šalju nosač aviona i bombardere zbog iranske prijetnje

VAŠINGTON - Vršilac dužnosti ministra odbrane SAD Patrik Šenahan saopštio je da je odobrio slanje udarne grupe brodova na čelu s nosačem aviona na područje Bliskog istoka.

"(To slanje) predstavlja razumno preraspoređivanje snaga kao odgovor na nagovještaje kredibilne pretnje snaga iranskog režima", naveo je šef Pentagona na Twitteru.

On je dodao da SAD "pozivaju iranski režim da prestane s provokacijama".

"Smatraćemo iranski režim odgovornim za bilo koji napad na američke snage ili naše interese", napisao je Šenahan na Twitteru, prenosi Rojters.

1 of 2: Last night's announced deployment of the @CVN_72 and a @USAirForce bomber task force to the @CENTCOM area of responsibility, which I approved yesterday, represents a prudent repositioning of assets in response to indications of a credible threat by Iranian regime forces.