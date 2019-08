SAD testirale raketu koja je bila zabranjena sporazumom INF

VAŠINGTON - Američka vojska testirala je konvencionalnu krstareću raketu zemlja-vazduh, a riječ je o testu koji je bio zabranjen Sporazumom o zabrani raketa srednjeg i malog dometa (INF) koji je prestao da važi, prenosi CNN.

Kako je saopštio Pentagon, raketa je ispaljena u nedelju sa ostrva San Nikolas u Kaliforniji i precizno je pogodila metu poslije 500 kilometara leta.

Zvaničnici navode da raketa služi za nošenje konvencionalne, a ne nuklearne bojeve glave.

Sjedinjene Američke Države povukle su se iz Sporazuma o zabrani raketa srednjeg i malog dometa sa Rusijom, nakon što su godinama optuživale Moskvu za njegovo kršenje raspoređivanjem svojih raketa SSC-8, koje mogu da nose nuklearno punjenje.

Sporazum je, poslije odluke SAD, napustila i Rusija.

Time je stavljena tačka na sporazum o kontroli naoružanja kojim je bilo zabranjeno razvijanje raketa zemlja-vazduh sa dometom od 500 do 5.500 kilometara.

WATCH: U.S. flight-tests ground launched Tomahawk variant off of California in a test that went "more than 500km", a first since the end of the INF treaty earlier this month. Notable that they chose the Tomahawk as the original ground-launched version of it was killed by INF pic.twitter.com/aIPKRFHdvC