SB UN u petak razmatra ruski prijedlog rezolucije o Ukrajini

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 21. dan. Danas se očekuje nastavak pregovora. Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak rekao je da se čini da postoji prostor za kompromis.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi u petak da glasa o rezoluciji koju je predložila Rusija, a kojom se zahtijeva zaštita civila u Ukrajini i bezbjedan prolaz za humanitarnu pomoć i ljude koji žele da napuste zemlju, ali zapadne diplomate smatraju da ona neće biti podržana, jer ne poziva na prekid borbi ili povlačenje ruskih trupa, javlja Rojters.

Nacrt rezolucije, za koji Rojters tvrdi da je u njega imao uvid, takođe se ne bavi odgovornošću niti priznaje invaziju Rusije na susjednu zemlju.

Ambasadorka Velike Britanije u UN Barbara Vudvord napisala je na Twitteru da ruski nacrt "ima nekoliko očiglednih propusta" i rekla da se Rusija "igra".

Ona je tadođe saopštila da Britanija neće glasati za ruski nacrt teksta.

"Njihova rezolucija poziva strane da poštuju međunarodno humanitarno pravo, ali izostavlja činjenicu da Rusija čini ratne zločine. Njihova invazija i njihove akcije pokreću ovu humanitarnu krizu koja se širi", naglasila je Vudvord.

"Nećemo podržati napore Rusije da izbjegne odgovornost i krivicu za svoju ničim izazvanu agresiju", saopštila je Olivija Dalton, portparolka misije SAD pri Ujedinjenim nacijama.

Za usvajanje rezolucije u Savjetu bezbednosti potrebno je najmanje devet glasova za i izostanak veta Rusije, Kine, Britanije, Francuske ili Sjedinjenih Država, navodi Rojters.

Ruski nacrt je predložen dan nakon što su Francuska i Meksiko objavile da se humanitarna rezolucija o Ukrajini, čiji su predlagači, prebacuje na glasanje u Generalnu skupštinu zbog mogućeg ruskog veta u Savjetu bezbjednosti.

"Predložićemo naš lični humanitarni nacrt. Mi smo od početka spremni da usvojimo humanitarnu rezoluciju o situaciji u Ukrajini, pod uslovom da to nije maska da se ponovo okrivi i osramoti Rusija", rekao je u utorak ruski stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja, navodi Rojters.

SAD nisu primijetile da Rusija preduzima bilo kakve akcije u smislu deeskalacije svoje invazije na Ukrajinu, a koje bi mogle da nagovijeste da je postignut napredak u pregovorima između ruskih i ukrajinskih lidera, izjavila je u danas portparolka Bijele kuće Džen Psaki, prenosi Rojters.

Kremlj je danas saopštio da se prijedlog o demilitarizovanoj Ukrajini sa sopstvenom vojskom, poput Austrije ili Švedske, posmatra kao moguć kompromis.

"Ovo je varijanta o kojoj se trenutno razgovara i koja bi stvarno mogla da se smatra kompromisom", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

Šef ruske pregovaračke delegacije Vladimir Medinski rekao je ranije da Kijev na pregovorima predlaže da se na Ukrajinu primijeni austrijski ili švedski model demilitarizovane zemlje, koja bi imala svoju vojsku.

Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je danas da je to što je američki predsjednik Džozef Bajden okarakterisao ruskog lidera Vladimira Putina kao ratnog zločinca "neprihvatljiva i neoprostiva retorika", prenosi agencija TAS S.

Američki predsjednik Džozef Bajden rekao je novinarima danas da je ruski predsjednik Vladimir Putin "ratni zločinac" zbog invazije koju je pokrenuo na Ukrajinu.

"On je ratni zločinac", saopštio je Bajden novinarima u obraćanju nakon događaja u Bijeloj kući, prenosi Rojters.

Takođe je optužio ruskog predsjednika za "užasno razaranje u Ukrajiini", bombardovanje zgrada, porodilišta i bolnica.

Prethodno je Bajden najavio dodatnu vojnu pomoć Ukrajini u iznosu od 800 miliona dolara koja, između ostalog, obuhvata dronove, sisteme za protivvazdušnu odbranu Stinger, automatske puške, minobacače, municiju.

"Daćemo Ukrajini oružje da se bori i brani u teškim danima pred njom", rekao je Bajden, navodi Rojters.

Rusija je, za razliku od SAD, u potpunosti ispunila svoje međunarodne obaveze tako što je u cjelosti uklonila svoje zalihe hemijskog oružja, izjavio je danas portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.

"Želim zvanično da saopštim: ruske vojne jedinice uključene u specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini nemaju i ne mogu da imaju hemijska ubojita sredstva. Ruska Federacija je, za razliku od SAD, odavno ispunila svoje međunarodne obaveze tako što se u potpunosti riješila svojih zaliha hemijskog oružja", rekao je Konašenkov, prenosi TAS S.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je u utorak zabrinutost da Rusija možda pokušava da stvori izgovor za upotrebu hemijskog oružja u Ukrajini, prenio je AP.

Stoltenberg je novinarima u Briselu rekao da "apsurdne tvrdnje" Rusije o biološkim laboratorijama NATO i hemijskom oružju u Ukrajini predstavljaju "apsolutnu laž".

"Ovo je samo još jedna laž. I zabrinuti smo da bi Moskva mogla da organizuje insceniranu operaciju, moguće sa upotrebom hemijskog oružja", rekao je Stoltenberg.

On je naveo i da bi svaka ruska upotreba hemijskog oružja predstavljala kršenje međunarodnog prava, naveo je AP.

Ukrajina je apelovala danas na Grčku da zatvori svoje luke za ruske brodove i prestane da posluje s ruskim kompanijama kako bi se pojačao pritisak na Moskvu da se okonča rat, izjavio je danas ukrajinski ambasador u Grčkoj.

"Posebno smo tražili od Grčke da zatvori svoje luke za ruske brodove, da prestane da posluje s Moskvom i da ne šalje svoje brodove u Rusiju", rekao je novinarima ukrajinski ambasador Sergej Šutenko, prenosi Rojters.

Novi razgovori Moskve i Kijeva na kojima se traži kompromisno rješenje povodom statusa Ukrajine izvan NATO saveza, podstakao je danas umjerenu nadu da bi, poslije tri nedjelje oružanih sukoba, moglo doći do značajnijeg napretka u pregovorima dvije strane.

Tokom nedavnog razgovora premijera Grčke Kirijakosa Micotakisa sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, predsjednik Vlade Grčke pružio je uvjeravanje ukrajinskom lideru da će Grčka sprovoditi sankcije EU protiv Rusije.

Veliki broj Grka živi u Ukrajini, posebno u Mariupolju gdje su izloženi oružanim sukobima, bez grijanja, struje i vode.

Direktni razgovori između predsjednika Ukrajine i Rusije o prekidu vatre mogli bi biti održani u narednih nekoliko dana, izjavio je Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zlenskog u intervjuu za američku TV mrežu PBS.

"Jedina opcija za okončanje ovog rata su direktni razgovori između dvojice predsjednika, i to je tačno ono na čemu radimo. Mi radimo na dokumentima o kojima će se predsjednici usaglasiti i potpisati ih", kazao je on.

Sudeći po Podoljaku, to će se desiti uskoro "jer je to jedini put da se okonča ovaj rat", prenosi Ukrinform.

SAD su danas sa svojim saveznicima pokrenuli multilateralnu radnu grupu za sankcionisanje ruskih oligarha, čime je povećana saradnja na zamrzavanju njihove imovine, kao dio pojačavanja pritiska Zapada na Moskvu zbog njene invazije na Ukrajinu.

Predstavnici Australije, Kanade, Evropske komisije, Njemačke, Italije, Francuske, Japana i Velike Britanije sastali su se putem video-veze sa ministrom finansija SAD Dženet Jelen i državnim tužiocem Merikom Garlandom, saopštilo je Ministarstvo finansija SAD, prenosi Rojters.

Zemlje su se složile da prikupljaju i dijele informacije o ruskim oligarsima sa ciljem sprovođenja daljih akcija uključujući sankcije, zamrzavanje i zapljenu imovine i krivično gonjenje.

Sjedinjene Države su dostavile listu od 50 pojedinaca koji su prioriteti za Sjedinjene Države, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ranije je javno objavljeno 28 imena sa liste, među kojima su ruski predsjednik Vladimir Putin i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, navodi Rojters.

"Nastavićemo da radimo zajedno na preduzimanju svih odgovarajućih radnji protiv onih čija krivična djela omogućavaju ruskoj vladi da nastavi svoj nepravedni rat protiv Ukrajine", naveo je Garland u saopštenju.

Sjedinjene Države i njihovi saveznici uveli su do sada nekoliko paketa sankcija, koje se između ostalog odnose na ruske oligarhe i zvaničnike, a američko Ministarstvo pravde je ovog mjeseca pokrenulo međuresornu radnu grupu kako bi pomogla u sprovođenju tih mjera, s posebnim ciljem zapljene njihovih jahti, aviona, nekretnina i druge imovine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je danas naredbu Međunarodnog suda pravde (MSP) da Rusija obustavi svoje vojne akcije u Ukrajini.

Međunarodni sud pravde (MSP) naredio je danas Rusiji da obustavi vojne akcije koje je pokrenula u Ukrajini 24. februara.

NATO je još jednom potvrdio da je ujedinjen u odluci da ne pošalje nijednog vojnika u Ukrajinu.

To je danas ponovio pred novinarima generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

"Imamo odgovornost da osiguramo da ovaj rat ne eskalira van Ukrajine. Vidimo da ljudi pate u Ukrajini, ali bi bilo još gore kada bi NATO reagovao", rekao je on.

Stoltenberg je istakao da NATO radi na tome da pomogne Ukrajini naoružavanjem.

"Poruka Ukrajini je ista godinama, kao i danas, Ukrajina je nezavisna nacija, koja može da donosi samostalno odluke, na njima je da odluče da li žele da budu članica NATO", rekao je on.

Stoltenberg je kazao da bi Rusija i Putin trebalo da prekinu rat.

"Podržavamo sve pregovore i diplomatiju, podržavamo Ukrajinu, jer znamo da pozicija u pregovorima zavisi od situacije na bojnom polju", rekao je Stoltenberg.

Stoltenberg je rekao da je Putin potcijenio snagu ukrajinske vojske, kao i ujedinjenost i hrabrost ukrajinskog naroda i vođstva te zemlje.

"Masivna podrška koju je Ukrajina dobila od NATO sad i u prethodnim godinama je natjeralo Putina da promijeni svoje planove i da razumije da je brza pobjeda u ovom blickrigu i preuzimanje kontrole nad Kijevom u nekoliko dana propala", rekao je on.

On je upozorio da ne treba potceniti sposobnost Rusije da nastavi rat, preuzimanje gradova.

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu Karim Kan posjetio je danas Ukrajinu i održao virtuelni sastanak sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

"Zadovoljan sam što sam održao važne razgovore sa predsjednikom dok sam bio u zemlji", naveo je Kan na društvenim mrežama, prenosi agencija Rojters.

Kan je rekao da se usaglasio sa ukrajinskim predsjednikom o potrebi da se osigura poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zašte civilnog stanovništva.

MKS je započeo zvaničnu istragu o mogućim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti u Ukrajini.

Ni Rusija ni Ukrajina nisu članice MKS-a, a Moskva ne priznaje tribunal koji je otvoren u Hagu 2002. godine.

Ukrajina je potpisala deklaraciju kojom se daje nadležnost sudu za navodne teške zločine počinjene na njenoj teritoriji od 2014. godine pa nadalje, bez obzira na nacionalnost počinilaca, podsjeća britanska agencija.

Vladimir Putin, predsjednik Rusije, rekao je da je "vojna operacija" u Ukrajini uspješna. Govoreći na sastanku u vezi s mjerama podrške za otcijepljene regije ruski predsjednik je rekao da će "vojnu operaciju" u Ukrajini dovesti do kraja. Putin tvrdi da će Zapad pokušati ugroziti teritorijalni integritet Rusije, ali da u tome neće uspjeti.

Evropska unija je uvela zabranu transakcija sa 12 ruskih kompanija u kojima država ima većinsko vlasništvo, a među kojima su i tri ruska naftna giganta, objavljeno je danas u Službenom listu EU.

U odluci piše da je zabranjeno direktno ili indirektno učešće u bilo kojoj transakciji sa pravnim licima u Rusiji koja su pod državnom kontrolom, u kojima država ima više od 50 odsto vlasnistva, ili u kojima Rusija, njena vlada ili ruska centralna banka imaju pravo učešća u dobiti, ili imaju sa njima značajne ekonomske odnose.

Na spisku kompanija kojima su uvedene finansijske sankcije nalaze se: Rosnjeft, Gaspromnjeft, operater naftovoda Transnjef, Ujedinjena avio korporacija, prozivođač autobusa, traktora i poljoprivredne mehanizacije Kamaz, korporacija za razvoj industrijskih tehnologija Rostek, Ujedinjena brodograđevinska korporacija, kao i brodograditeljska preduzeća Sevmaš i Sovkomflot.

Na listu privrednih društava sa kojima EU zabranjuje transakcije uvršćeni su i ruski vazduhoplovni holding OPK Oboronprom, proizvođač mašina Uralvagonzavod, kao i kompanija Almaz-Antei koja posluje u industriji naoružanja.

Zabrana se ne primjenjuje na izvršenje plaćanja za ugovore sklopljene pre 16. marta 2022, kao ni na transakcije koje su prijeko potrebne za kupovinu, uvoz ili prevoz fosilnih goriva, posebno uglja, nafte i prirodnog gasa, te titanijuma, aluminijuma, bakra, nikla, paladijuma i rude gvožđa iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju, precizira se u Službenom listu EU.

Ukrajina je okončala proces povezivanja na glavnu evropsku elektromrežu, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Sada (ukrajinska) struja teče u (EU) i obrnuto", objavio je Zelenski na svom Twitter nalogu.

has become a member of Energy Union. The unification of & energy systems has been completed. Now electricity flows in & vice versa. Grateful to members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!