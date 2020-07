SZO: Malo je vjerovatno da će virus korona uskoro biti iskorijenjen

ŽENEVA - Malo je vjerovatno da će korona virus u skorije vrijeme biti iskorijenjen, rekao je službenik Svjetske zdravstvene organizacije Majk Rajan.

"Trenutno je vrlo mala vjerovatnoća da će virus biti eliminisan. Postoje vrlo posebna okruženja u kojima se to može dogoditi, npr. ostrvske države - ali čak i one rizikuju ponovni uvoz virusa. Vidjeli smo zemlje koje su uspjele doći do nule, ali svejedno ponovo uvedu virus izvana. Dakle, uvijek postoji rizik", rekao je dr. Majk Rajan u Ženevi.

Podsjetimo, stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) otputovali su u Kinu kako bi organizovali istragu o porijeklu novog korona virusa koji je izazvao globalnu pandemiju.

Dva naučnika SZO, stručnjaka za zdravlje životinja i epidemiologiju, radiće s kineskim kolegama kako bi odredili obim i smjer istrage, rekla je portparol Margaret Haris na brifingu za novinare u Ženevi.

(Index.hr)