SZO: Nedostatak vakcina mogao bi da naruši program imunizacije

ŽENEVA - Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/ saopštila je danas da bi nedostatak vakcina protiv kovida 19 u programu "Kovaks" u junu i julu mogla da naruši program vakcinacije.

"Kovaks" je formiran kako bi bila osigurana ravnopravna distribucija vakcina, posebno za zemlje sa manjim prihodima i već je isporučeno više od 80 miliona doza u 129 teritorija.

Međutim, zvaničnik programa "Kovaks" Brus Ejlvord rekao je da imaju oko 200 doza manje od željenog broja.

"Bogatije zemlje obećale su da će dati oko 150 miliona doza pored onih koje `Kovaks` nabavlja preko donacija i to neće riješiti problem. Nemamo dovoljno doza da bi uspjeli u namjeri da se izborimo sa pandemijom", naglasio je Ejlvord.

On je istakao da obećanje za donaciju 150 miliona doza preko programa "Kovaks" predstavlja odličan početak, ali da i dalje postoje dva problema.

"Prvi problem je to što je veoma malo doza obećano za period jun i jul, a drugi je sama količina, jer ako je namjera da se ove godine vakciniše najmanje 30 do 40 odsto svjetske populacije onda je potrebno da kroz program prođe još 250 miliona ljudi do kraja septembra", rekao je Ejlvord.