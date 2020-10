SZO: Većina svjetske populacije može biti zaražena

ŽENEVA - Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procjenjuje da je svaka deseta osoba u svijetu bila zaražena virusom korona, što znači da ogromna većina globalne populacije može biti inficirana, rečeno je u sjedištu ovog tijela.

Stručnjak SZO za vanredne situacije Majk Rajan rekao je na sastanku Izvršnog odbora da su epidemije u porastu u dijelovima Azije, te da broj inficiranih i umrlih raste i u dijelovima Evrope i istočnog Sredozemlja.

"Prema najboljoj procjeni koju sada možemo da damo, oko 10 odsto globalne populacije možda je bilo zaraženo ovim virusom. To varira od zemlje do zemlje, od urbanih do ruralih oblasti, kao i među grupama", rekao je Rajan.

On je napomenuo da to znači da je "ogromna većina svijeta i dalje pod rizikom".

"Sada idemo prema teškom periodu. Ova bolest nastavlja da se širi". izjavio je Rajan.

SZO je sastavila listu stručnjaka koji će učestvovati u međunarodnoj misiji u Kini da bi istraživali porijeklo virusa korona. Lista je dostavljena na razmatranje kineskim vlastima, rekao je Rajan.