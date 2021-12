SZO objavila koliko omikron povećava broj zaraženih tamo gdje se raširio

Omikron je do sada zabilježen u 89 zemalja i broj slučajeva se udvostručuje svakih 1.5 do 3 dana u područjima gdje je došlo do lokalne transmisije, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

SZO su ovim potvrdile da se omikron širi značajno brže od delte.

Svjetska zdravstvena organizacija dodaje kako se omikron brzo širi u zemljama s visokom nivoom imuniteta stanovništva, ali da još uvijek nije jasno je li to zbog sposobnosti virusa da izbjegne stečen imunitet, njegov visok nivo zaraznosti ili kombinacije oba faktora.

"Još uvijek nemamo dovoljno podataka za određivanje kliničke težine omikrona. Potrebno nam je više informacija kako bismo utvrdili koliko je ova varijanta ozbiljna te kako reaguje na vakcinaciju i postojeći imunitet", navodi SZO, prenosi Index.

Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da bi bolnice na nekim mjestima mogle biti prenatrpane zbog tako brzog porasta slučajeva zaraze kovidom-19.

"Broj hospitalizacija u Ujedinjenom Kraljevstvu i Južnoj Africi nastavlja rasti, a s obzirom na brzo povećanje broja slučajeva, moguće je da bi uskoro mnogi zdravstveni sistemi mogli postati preopterećeni", upozorava SZO.

"Omikron se širi brzinom munje"

Varijanta omikron virusa korona širi se Evropom "brzinom munje" i vjerovatno će postati dominantna u Francuskoj do početka naredne godine, upozorio je francuski premijer Žan Kastes.

Govoreći nekoliko sati prije nego što je Francuska uvela stroga ograničenja putovanja za one koji ulaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Kastes je rekao da su ograničenja putovanja dio niza mjera koje se uvode da bi se zaustavila plima infekcija.

Kastes je rekao da će Vlada naredne godine objaviti nove korake za rješavanje neodlučnosti u vezi sa vakcinacijom.

"Nije prihvatljivo da odbijanje nekoliko miliona Francuza da se vakciniše dovodi u opasnost život cijele zemlje", istakao je Kastes, prenosi Bi-Bi-Si.

Velika Britanija je do sada bila najteže pogođena u regionu, sa skoro 15.000 potvrđenih slučajeva infekcije sojem omikron u posljednja 24 časa.

Širom kontinenta, zdravstveni zvaničnici se pripremaju za talas infekcija.

Dodatna ograničenja najavljena su juče u Njemačkoj, Republici Irskoj i Holandiji.

Prema najnovijim podacima EU, do sada je u Evropi registrovano više od 89 miliona zaraženih i 1,5 miliona smrtnih ishoda povezanih sa kovidom.

U Irskoj, gdje se trećina novih slučajeva odnosi na soj omikron, premijer Majkl Martin je rekao da su očekivali "da će se infekcije vidjeti brzinom koja je daleko veća od svega što je do sada viđeno".

Upozorenja su stigla pošto je Velika Britanija prijavila rekordan broj zaraženih virusom korona treći dan zaredom, više od 93.000, uglavnom zahvaljujući soju omikron.

Njemački ministar zdravlja Karl Lauterbah rekao je novinarima juče da se država "mora pripremiti za izazov", dok je njena agencija za javno zdravlje označila Francusku, Norvešku i Dansku kao "visoko rizične" zbog rastuće infekcije.

Francuska je zatvorila svoje granice za ljude koji putuju iz Velike Britanije zbog posla ili turizma sinoć u ponoć, sa ogromnim redovima koji su se formirali u lukama Dover i Eurostar terminalima dok su ljudi pokušavali da uđu prije nego što je zabrana stupila na snagu.

To nije jedina zemlja koja pooštrava kontrolu. Ranije ove nedjelje, Italija, Grčka i Portugalija objavile su da će posjetioci iz EU morati da pokažu negativan rezultat testa po dolasku - čak i oni koji su vakcinisani.