SZO podigao stepen opasnosti zbog virusa korona na "vrlo visok"

Svjetska zdravstvena organizacija podignula je stepen opasnosti i širenja virusa korona na svjetskom nivou na "vrlo visok".

No, naglasili su u objavi na Twitteru kako "naš najveći neprijatelj sada nije virus korona sam po sebi već strah, glasine i stigmatizacija."

Epidemija virusa korona se širi i može stići u većinu, ako ne i u sve države, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (SHO) nakon što je u petak Nigerija potvrdila prvi slučaj zaraze u subsaharskoj Africi.

"9⃣ if you develop shortness of breath, call your doctor and seek care immediately"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus