SZO putnicima: Nosite maske u avionu, kovid-19 se može pojaviti bilo gdje

ŽENEVA - Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u utorak je zatražila od putnika da nose maske u avionima i da se informiraju o rastu broja slučajeva kovid-19 u nekim zemljama i koji je izazvao nove restrikcije u državama kao što je Australija.

Portparolka Margaret Haris zatražila je od ljudi da ne budu iznenađeni ponovnom pojavom lokalnih epidemija i mjerama karantina, rekavši "Ukoliko je to bilo gdje, to je svuda, i ljudi koji putuju moraju uvidjeti to".

"Ovaj virus je posvuda i ljudi moraju da ga shvate veoma, veoma ozbiljno", kazala je.

SZO je saopštila prošlog mjeseca da će ažurirati svoje putne preporuke uoči ljetnih odmora na sjevernoj hemisferi, ali one još nisu objavljene.

U međuvremenu, "putnici bi se se trebali podsjetiti da će se stvari promjeniti ili bi se itekako mogle promijeniti", izjavila je Haris na brifingu u Ženevi.

"Uočavamo brojna pomjeranja, brojne promjene u raznim zemljama, zemljama koje su uspješno ugasile svoju prvu transmisiju i sada posmatraju rast druge", dodala je ona, navodeći Australiju i Hong Kong.

Haris je danas takođe predložila nošenje maske u avionu, mjere koju su već preporučile brojne aviokompanije.

"Ukoliko ste na letu, nema načina da održavate fizičku distancu u avionu, tako da trebate koristiti ostale mjere predostrožnosti uključujući zaštitu lica", kazala je ona, prenosi Rojters.