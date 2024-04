Safari završio tragično: Bijesni slon napao kamion s turistima, žena stradala (VIDEO)

Safari u Zambiji se završio tragično.

Bijesni slon je jurio kamion sa turistima koji su došli na safari, prevrnuo vozilo i tom prilikom je žena od 80 godina preminula.

Kako prenosi Daily Mail, mrežama kruži i video na kojem se vidi kako slon juri za turistima i sustiže ih, a čuje se i kako jedan čovjek govori "oh moj bože, dolazi brzo".

Ubrzo je postalo jasno da će slon od pet tona pokušati da izvrši smrtonosan napad, prenosi B92.

Nacionalni park nije komentarisao ovaj incidenet, a na društvenim mrežama se i dalje čude zbog čega je vozač zaustavio vozilo, dok drugi pretpostavljaju da je skrenuo sa puta.

Podsjetimo, prema nekim procjenama, slonovi u Africi godišnje ubiju oko 500 ljudi.

Ovo je drugi najveći safari park na svijetu.

Pretpostavlja se da su svi turisti Amerikanci, osim što je žena od 80 godina poginula, jedan turista je teško povrijeđen, dok četvoro ima lakše povrede.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G