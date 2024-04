Saharska prašina prekrila Atinu i druge gradove (VIDEO)

Oblaci prašine koje je vjetar donio iz Sahare prekrili su danas Atinu i druge grčke gradove.

Žuto-narandžasta izmaglica prekrila je više regiona nakon višednevnih jakih udara vjetra sa juga, pri čemu je ograničena vidljivost, a objavljena su i brojna upozorenja na probleme sa disanjem.

“Ovo je jedno od najtežih dešavanja sa koncentracijama pijeska i prašine iz Sahare od marta 2018. godine, kada su oblaci prekrili ostrvo Krit”, rekao je zvaničnik iz Opservatorije u Atini Kostas Lagvardos, prenosi AFP.

Grčka je prethodno bila zahvaćena oblacima prašine iz Sahare krajem marta i početkom marta dok je slična pojava bila u dijelovima Švajcarske i juga Francuske.

Grčke meteorološke službe najavljuju da će sutra vrijeme poboljšati i da će biti vedrije.

HAPPENING NOW: *Orange sky - African dust blanketing Greece created an eerie image that made Athens look like a colony on Mars, Greek meteorologist reportedly says pic.twitter.com/u4I5bOCyl8