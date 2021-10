BEČ - Austrijski kancelar Aleksander Šalenberg najavljuje mogućnost uvođenja novih mjera i poručuje da će svakako za nevakcinisane biti teže.

"U Austriji se približavamo brojki od 4.000. Imamo pandemiju nevakcinisanih, i to bez potrebe, jer imamo na raspolaganju vakcine, za razliku od mnogih drugih", objasnio je on.

Šalenberg je ponovio apel građanima koji se nisu vakcinisali da to učine, i pozvao vakcinisane da djeluju na one koji to odbijaju.