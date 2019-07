Salvini: Neo-nacisti su planirali atentat na mene

RIM - Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini izjavio je da je grupa ukrajinskih neo-nacista, uhapšena zbog posjedovanja čitavog arsenala oružja, htjela da ga ubije.

"To je bila jedna od mnogih prijetnji smrću koje dobijam svaki dan. Tajna služba me je izvestila o ukrajinskoj grupi koja planira atentat na mene. Drago mi je što je to doprinijelo da se pronađe arsenal nekih ludaka", rekao je Salvini, koji je poznat po svojim jakim pro-ruskim stavovima, prenosi Ansa.

Italijanska policija privela je trojicu muškaraca, među kojima i jednog koji je povezan sa neofašističkom političkom strankom, nakon što je otkrila veliku količinu oružja, uključujući raketu vazduh-vazduh francuske proizvodnje, kao i materijal sa nacističkim simbolima.

Policija je saopštila da je to otkriće rezultat prethodne istrage o Italijanima koji su učestvovali u ratu u istočnoj Ukrajini.

Italijanska policija i Tužilaštvo saopštili su da je informacija o postojanju zavjere da se izvede atentat na Salvinija potekla od bivšeg agenta KGB, ali da za to nisu pronađeni dokazi.

U saopštenju se navodi da je do otkrivanja pokušaja prodaje rakete vazduh-vazdu došlo zahvaljujući nadgledanju pet Italijana, bivših policajaca bliskih Azovskom bataljonu.

Iz katarskog ministarstva spoljnih poslova za Rojters su rekli da je raketa francuske proizvodnje nekada bila u posjedu vojske te zemlje, ali da je prije 25 godina prodata "trećoj prijateljskoj zemlji".

Kako navodi AP, Salvini je danas popustio pod pritiskom javnosti i pristao da odgovara na pitanja u parlamentu o optužbama da je njegov saradnik tražio od Rusije novac za njegovu pro-rusku partiju Liga.