Samo u Švedskoj: 2.000 evra za posao na kojem ne radite skoro ništa

Ako vam se sviđa ideja da primate platu, a ne radite ništa, možda bi trebalo da pogledate ovaj oglas za posao u Švedskoj.

Umjetnički projekat, koji finansira vlada, ima za cilj da jednog srećnog kandidata zaposli u Geteborgu. Sve što zaposleni treba da radi jeste da se pojavi na željezničkoj stanici u određeno vrijeme i upali rasvjetu.

Nakon toga može da ide gdje hoće i radi šta hoće, ali na kraju smjene mora ponovo da se pojavi na stanici i ugasi svjetlo.

Ono što je najnevjerovatnije u cijeloj zamisli je da se pozicija garantuje do penzije sa platom od 2000 evra, godišnjom povišicom, godišnjim odmorima i uplatama u penzioni fond. Sve dok zaposleni ne nađe drugi posao, pozicija mu je zagarantovana do kraja života.

