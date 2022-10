Samoubilački napad u kompleksu ministarstva obrazovanja, najmanje 10 žrtava

MOGADIŠ - Barem deset osoba ubijeno je u vjerovatno samoubilačkom napadu u glavnom gradu Somalije Mogadišu, prema riječima policije.

Policijski službenil Mohamed Dahir rekao je agenciji dpa da je vidio barem deset tijela i da će broj umrlih najvjerovatnije rasti.

Dvije velike eksplozije pogodile su ministarstvo obrazovanja u središtu grada, nakon što su militanti upali na područje kompleksa, dodao je.

Al Šabab preuzeo je odgovornost za dva samoubilačka bombardovanja na radio stanici Andalus.

Teroristička grupa kontroliše središnje i južne velike dijelove Afričkog roga te redovno izvodi napade na civile, vladine funkcionere, biznismene i novinare.

May the Almighty God have mercy on those who died and speedy, recovery for those who were injured in today's cowardly terrorist attack on the Ministry of Education's office near Zobe Junction, #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/ZmZv1TRSWt