Sančez u Tirani: Priznanjem Kosova prekršeno međunarodno pravo

TIRANA - Španski premijer Pedro Sančez izjavio je danas u Tirani da je priznavanjem nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo i poručio da Madrid to ne može da prihvati.

"Mislimo da je to jednostrano proglašenje nezavisnosti i mislimo da je prekršeno međunarodno pravo, tako da ne možemo to da prihvatimo. Kažemo to uz sve poštovanje koje imamo prema albanskom narodu", rekao je Sančez na zajedničkoj konferenciji za novinare s albanskm premijerom Edijem Ramom.

On je dodao da je normalno da postoje neslaganja između dvije prijateljske zemlje, kao što su Španija i Albanija, i istakao da u ovom slučaju postoji neslaganje u vezi s priznanjem Kosova.

Šančes je poručio da to ne znači da, u kontekstu evropskih integracija, Španija ne promoviše dijalog između Srbije i Prištine, prenosi Albanijan dejli njuz.