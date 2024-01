Sankt Peterburg u oblaku dima: Gorjelo 70.000 kvadratnih metara

SANKT PETERBURG - Požar u skladištu internet prodavnice Wildberries u Sankt Peterburgu lokalizovan je na 70.000 kvadratnih metara i u njemu nije bilo povrijeđenih, rečeno je u Ministarstvu za vanredne situacije Rusije.

U gašenju požara učestvovalo je 286 vatrogasaca i 57 jedinica tehnike, a prethodno je uprava Ministarstva saopštila da su gorila skladišta.

U požaru je zahvaćena površina od 70 hiljada metara kvadratnih, a takođe je došlo i do urušavanja krova. Vatrogasci i dalje gase požar, prenosi Jutarnji.hr.

Vatra se širi i prema parkingu gdje se nalaze dostavni kamioni. U vrijeme izbijanja požara u skladištu se nalazilo blizu 1.000 radnika jer se taman odvijala promjena smjene. Inače, Wildberries zapošljava skoro 50 hiljada radnika.

Russia: The most massive fire has engulfed a Wildberries (Russian Amazon ripoff) warehouse in Saint Petersburg. The warehouse was 100,000 m² - 25 acres. pic.twitter.com/J2tCCaD8z5