Sao Paolo utonuo u mrak usred dana

Najveći grad u Brazilu, Sao Paolo, utonuo je u mrak u ponedjeljak usred dana nakon što se nad njim nadvio dim od požara u Amazoniji.

Nad gradom su se nadvili crni oblaci koji su se zadržali oko jedan sat, prenosi Foks News.

Meteorolog Nadal Vilela za lokalne novine je izjavio da je zatamnjenje neba bilo vrlo intenzivno.

Iz Nacionalnog instituta za meteorologiju kažu da je taj fenomen rezultat kombinacije nekoliko faktora: hladne struje, vlažnog vazduha i vetrova koji donose čestice iz požara koji bukte u Paragvaju i Boliviji, prenosi B92.net.

Parts of the #AmazonRainforest are on fire. The world's largest tropical forest has been burning for 3 weeks now. The blazes have grown so intense that they blacked out the sky above #SaoPaulo, #Brazil. The state of Amazonas has declared an emergency. @NASA captured images. pic.twitter.com/UveKaGqOQg