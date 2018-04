Saobraćajna nesreća u Kanadi, poginulo 14 hokejaša

TIZDEJL - U nesreći autobusa koji je prevozio članove omladinskog hokejaškog tima Hambolt Bronkosa, u kanadskoj pokrajini Saskečevan, poginulo je 14 osoba, kada je u to vozilo udario kamion sa poluprikolicom.

Kanadski list "Gloub end mejl" navodi da su se u autobusu nalazili hokejaši uzrasta od 18 do 21 godine i da je vozilu bilo ukupno 28 osoba, uključujući vozača.

Navodi se da se nesreća desila sinoć u blizini Tizdejla, na 300 kilometara od pokrajinske prijestonice Redžine, i da je nekoliko vozila Hitne pomoći u bolnice u tom regionu prevezlo 14 povrijeđenih, od kojih je troje u kritičnom stanju.

Prema navodima lista, hokejaši su putovali na petu utakmicu plej-of serije protiv ekipe Nipavina.

Tim Humbolta objavio je saopštenje u kojem je sudar opisan kao "nevjerovatna tragedija".

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz