Sastali se Tramp i Zelenski: Vrijeme je da rat u Ukrajini završi (VIDEO)

​NJUJORK - Bivši američki predsjednik Donald Tramp sastao se danas s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u "Trump Toweru" u Njujorku te je rekao kako je vrijeme da rat u Ukrajini završi, prenosi "BBC".

Republikanski predsjednički kandidat u više je navrata kritikovao ukrajinskog čelnika tokom kampanje zbog različitih stavova o načinu okončanja rata koji je započeo u februaru 2022. Susret njih dvojice do danas se činio malo vjerovatnim.

Zelenski je rekao kako smatra da on i Tramp imaju "zajednički stav da se rat mora zaustaviti i da Putin ne može pobijediti", dodavši da će s Trampom razgovarati o detaljima svog "plana pobjede".

Tramp je insistirao na tome da ima vrlo dobar odnos sa Zelenskim. "Takođe imam vrlo dobar odnos, kao što znate, s predsjednikom Putinom i mislim da ćemo, ako pobijedimo na izborima, to vrlo brzo riješiti", kazao je Tramp "To mora završiti, Zelenski prolazi kroz pakao, njegova zemlja prolazi kroz pakao kao malo koja zemlja ikada", rekao je novinarima.

Burna prošlost odnosa dvojice političara ne odnosi se samo na trenutna ratna zbivanja. Podsjetimo, Trampa je donji dom američkog Kongresa opozvao 2019. zbog optužbi da je vršio pritisak na Zelenskog da mu isporuči kompromitujuće informacije o Džou Bajdenu i njegovom sinu Hanteru koji je bio povezan s ukrajinskim kompanijama.

Otkako je Rusija pokrenula svoju specijalnu vojnu operaciju na Ukrajinu u februaru 2022., Tramp je često ponavljao kako je najvažnije završiti rat, na pitanje o tome želi li da Ukrajina pobijedi u ratu izbjegavao je dati odgovor. Tramp je i danas rekao kako bi završio rat u kratkom roku te da do njega uopšte ne bi ni došlo da je on ostao predsjednik. Odbio je odgovoriti na pitanje treba li Ukrajina odustati od dijela teritorija kako bi rat završio.

Iako je Zelenski u posjeti SAD-u od nedjelje, njihov susret potvrđen je tek sinoć naveče, kada je Tramp objavio snimku zaslona s SMS porukom predsjednika Zelenskog u kojoj je rekao da je "važno da imamo lični kontakt i da se razumijemo 100 odsto".

