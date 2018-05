Sastanak članova vlade Izraela u podzemnom bunkeru u Jerusalimu

JERUSALIM - Članovi izraelske Vlade, predvođeni premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji se bave pitanjima bezbjednosti, počeli su da održavaju sedmične sastanke u podzemnom bunkeru u Jerusalimu, javili su danas izraelski mediji.

Podzemni bunker poznat kao "Nacionalni centar za upravljanje" prvi put je korišten 2011. godine u sklopu vježbi.

Podzemni bunker nalazi se ispod vladinog kompleksa u Jerusalimu i uključuje i stambene jedinice, kao i komandne prostorije.

Izrael je ovog mjeseca optužio Iran da je ispalio rakete iz Sirije na Golansku visoravan.

The new train station in Jerusalem includes a bunker that can withstand a nuclear attack 80 meter underground pic.twitter.com/N3vpRkFA9C