Satelitski snimci pokazuju ostećenja u ruskoj bazi na Krimu

SEVASTOPOLJ - Satelitski snimci koje je napravila američka kompanija Planet Labs pokazuju da je najmanje osam vojnih aviona uništeno je u eksploziji koja se dogodila u utorak u ruskoj vazdušnoj bazi Saki na Krimu,

Satelitski snimci pokazuju više uništenih borbenih aviona u bazi Novofedorovika što bi moglo da ukaže na mogućnost ciljanog napada, pies Guardian

Snimke je privatni satelitski operator Planet Labs napravio 9. avgusta oko osam ujutru, vjerovatno četiri sata prije napada, kao i sutradan, 10. avgusta nešto oko 17 časova.

Na njima se vidi da je najmanje osam aviona oštećeno ili uništeno.

Uzrok eksplozije nije poznatim a rusko ministarstvo saopštilo je da je do eksplozije došlo zbog detonacije municije, ali nije otkriveno kako je do detonacije došlo.

Odgovornost za napad ukrajinska strana je odbacila.

#Ukraine: The first satellite pics of the aftermath of the Russian airbase in Novofedorivka, #Crimea have arrived: they show massive destruction. We count approx. 5x Su-30SM multirole fighters & 6x Su-24M/MR strike/reconnaissance aircraft that were destroyed. 4 more is possible. pic.twitter.com/wOF4iWcXqN