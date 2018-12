Saudijska Arabija umjesto Amerike plaća obnovu Sirije?

VAŠINGTON - Saudijska Arabija saglasila se da plati ponovnu izgradnju Sirije, umjesto da to učine SAD, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je na Twitteru napisao da je Rijad pristao da umjesto SAD potroši neophodan novac za obnovu Sirije.

Tramp je pozdravio odluku Rijada i dodao da je "lijepo kada neizmjerno bogate zemlje pomognu ponovnoj izgradnji susjednih zemalja, umjesto da to učine SAD, koje su udaljene više od 8.000 kilometara", javio je "Sputnjik".

Predsjednik SAD najavio je prošle sedmice da će povući oko 2.000 vojnika iz Sirije, jer je, kako je dodao, teroristička grupa Islamska država poražena u toj zemlji.

