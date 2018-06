Saudijski kralj otpustio direktora agencije za zabavu zbog golišavih Ruskinja

RIJAD - Saudijski kralj Salman otpustio je direktora državne agencije za zabavu, nakon što su građani na društvenim mrežama osudili ruski cirkus u kojem su se pojavile oskudno odjevene žene.

Kralj je danas izdao dekret kojim je otpustio Ahmeda al Katiba sa pozicije direktora državne agencije za zabavu, navodi list "Sabk".

Na Twitteru su se pojavile objave sa heštegovima "gole ruske žene u Rijadu", što se ubrzo proširilo i izazvalo uznemirene kometare ljudi na društvenoj mreži, prenosi AP.

Agencija navodi da za sada nije jasno da li je dalji nastup ruskog cirkusa otkazan ili izmijenjen.

Cynics who lightly dismiss the colossal challenges that MBS faces in his social reforms should view this video (In Arabic) of young Saudi men passionately denouncing the presence of a Russian circus with women performers in their country. https://t.co/cmVW851C4v