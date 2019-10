"Saudijski remiks" ruske himne pred Putinom

RIJAD - Tokom posjete Saudijskoj Arabiji ruskog predsjednika Vladimira Putina je dočekala "vrlo poznata melodija".

Ruska agencija objavila je u video-snimku pravilno izvođenje ruske himne i ono što je izveo saudijski orkestar.

"Sudeći prema njegovom izrazu lica, izgleda da ruski predsjednik nije mogao da se sjeti gdje je prije čuo tu melodiju", prokomentarisao je šaljivo Russia Today u svojoj objavi na Twitteru.

Poslušajte rusku himnu "Saudijski remiks" u poređenju sa originalnom verzijom.

Well, they tried... During his visit to Saudi Arabia, Putin was greeted by a very familiar tune. Though judging by his facial expressions, he couldn’t quite remember where he had heard it before. Check out the Russian anthem ‘Saudi remix’ as compared to the original version pic.twitter.com/avznlbh25W