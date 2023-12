Savez Pekinga i Rijada prijeti rušenjem američke dominacije

RIJAD - Topli prijem tokom posjete kineskog predsjednika Si Đinpinga Rijadu ranije u decembru bio je simbol produbljivanja veza između Kine i Saudijske Arabije.

Kao jednog od dugo najbližih saveznika SAD-a na Bliskom istoku, Peking sada pokušava privući Saudijsku Arabiju bliže Istoku, a saudijski čelnik Mohamed bin Salman djeluje otvoreno za to.

Si ima ambicije osporiti globalnu dominaciju dolara. Jedan od načina da se to učini bio bi da se počne trgovati naftom i gasom u renminbiju, odnosno juanu, što su oboje nazivi za kinesku valutu. Saudijska Arabija, najveći svjetski izvoznik sirove nafte, trguje naftom u potpunosti u dolarima od 1974. godine, ali razgovori o cijeni prodaje Kini - najvećem saudijskom trgovačkom partneru - u renminbiju ubrzavaju se.

U novembru je Kina učinila iskorak. Kina i Saudijska Arabija potpisale su sporazum o uspostavi valutne linije razmjene (swap linije) vrijedne 50 milijardi juana (7 milijardi dolara). Ovaj značajan dogovor znači da Saudijska Arabija ima slobodan pristup zalihama kineske valute po određenom kursu - i obrnuto za Peking i saudijski rijal.

Swap linije same po sebi nisu kontroverzne. Kina ima jednu s Velikom Britanijom, a ugovor sa Saudijskom Arabijom je malog obima, vrijedan tek djelić ukupne trgovine Saudijske Arabije s Kinom. No, dogovor je značajna prekretnica, ocjenjuje u svojoj analizi britanski The Telegraph. Naime, ako će kineska trgovina naftom i gasom funkcionisati u renminbiju, biće izvan zapadnog finansijskog sistema i ne bi mogla biti sankcionisana.

Uspostavljanje okvira linije razmjene takođe omogućuje njegovo relativno jednostavno povećanje. Iako je 50 milijardi juana malo, ukupna veličina bi mogla rasti.

"To je uglavnom signal da je Saudijska Arabija voljna koristiti renminbi", kaže Alicia García-Herrero, glavna ekonomistica za Aziju i Pacifik u francuskoj investicionoj banci Natixis i viša saradnica u evropskom think tanku Bruegel.

Saudijska Arabija je pod pritiskom da prihvati renminbi jer Rusija, najveći kineski trgovački naftni partner, to već čini. Ideju o tome da Kina ozbiljno izazove dominaciju dolara mnogi su ekonomisti odbacili kao prilično nategnutu - dolar je, naime, još uvijek liga za sebe na globalnom nivou jer se velik udio javnog i privatnog duga širom svijeta drži u dolarima.

Američka valuta koristi se u gotovo polovini svih plaćanja u svijetu, dok se renminbi koristi u manje od četiri odsto, prema podacima sistema Swift. Dolar je takođe slobodno konvertibilan, dok renminbi nije i Kina ima ograničenja na protok kapitala.

No, broj transakcija koje uključuju renminbi raste vrtoglavom brzinom. U posljednje tri godine, globalna upotreba kineske valute u finansiranju trgovine utrostručila se. U septembru je prestigao evro kao drugu najkorišteniju valutu u globalnoj trgovini. Podaci Narodne banke Kine pokazuju da se globalno korištenje kineskih swap linija od strane centralnih banaka otprilike učetvorostručilo od 2020. godine.

"Ostvaruje eksponencijalne dobitke u udjelu finansiranja trgovine", kaže Phyllis Papadavid iza think tanka Asia House.

"Ostvaruje dobitke u svojoj upotrebi kao rezervna valuta. Ukupni udio je još uvijek prilično nizak, ali je putanja vrlo brza", dodaje.

Za nekoliko decenija moguće je da bi renminbi mogao izazvati dolar, kaže Julia Gurol-Haller s Katedre za međunarodne odnose na Univerzitetu u Freiburgu. "Mislim da bi to moglo biti nešto što bi se moglo manifestirati na vrlo, vrlo duge staze".

U bližoj budućnosti, Kina bi mogla zaštititi svoju energetsku sigurnost, dok napetosti sa SAD-om rastu.

"To izbacuje dolar iz igre", kaže Christopher Vassallo, istraživač u Centru za analizu Kine u Asia Society Policy Institute. "Ako Kina želi platiti Saudijskoj Arabiji za određenu količinu uvoza nafte, mogu koristiti svoju valutu".

Od početka rata u Ukrajini to je pitanje sve više zaokupljalo Peking. "Peking je posmatrao kako Washington nameće sankcije ruskim rezervama dolara koje naprosto dolar čine nepotrebnim za Rusiju", kaže Vassallo.

Kineski predsjednik, pak, osjetljiviji je na finansijske sankcije od Vladimira Putina jer je kineska privreda puno više ovisna o uvozu i izvozu. Poticanje trgovine renminbijem sa saveznicima pomaže izolovati Kinu od bilo kakve američke intervencije. "Kratkoročno, radi se o sigurnosti energetskih potreba", kaže Julia Gurol-Haller.

Okosnica ove strategije je Bliski istok, a Saudijska Arabija to zna.

"Bila sam u Rijadu kad je izbio rat u Ukrajini i mogli ste odmah vidjeti kako raste ta nova samosvijest, taj osjećaj da je ovo ‘naš trenutak‘". "Zemlje u regiji shvatile su da mogu uticati na odnose s drugim velikim igračima na drugačiji način".

Prije rata, Saudijska Arabija je imala strategiju zaštite od rizika držanja SAD-a i Kine u ravnoteži, navodi Gurol-Haller.

"Od februara 2022. vidjeli smo poprilično ključni pomak prema Kini kao privrednom partneru".

Kina je po vrijednosti destinacija broj jedan za saudijski izvoz, a ta je kraljevina drugi najveći dobavljač nafte za Kinu, nakon Rusije. Osim nafte, dvije su nacije produbile svoje veze i u sektorima tehnologije i nauke, a Saudijska Arabija se okreće Kini zbog pitanja sigurnosti. U martu je Kina posredovala u sporazumu o pomirenju između Saudijske Arabije i Irana, ostavljajući SAD po strani.

"To pokazuje da regionalni igrači više ne gledaju na Kinu samo kao na privrednog partnera, već i kao na rastuću političku ili sigurnosnu snagu", ističe Gurol-Haller. "To je promjena paradigme".

Istog je mjeseca Rijad pristao pristupiti Šangajskoj organizaciji za saradnju, sigurnosnoj uniji koja uključuje Kinu i Indiju. Saudijska Arabija ovog je ljeta pozvana da se pridruži BRICS savezu Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Inače, članice BRICS-a raspravljale su o tome kako kreirati zajedničku valutu koja bi se mogla koristiti na tržištima u razvoju.

"O tome se puno raspravlja u ovom rastućem, ne-zapadnom ili antiameričkom bloku. To je finansijska strana većeg geopolitičkog fenomena, a to je smanjenje ovisnosti o Sjedinjenim Državama u smislu sigurnosti i privrede , a zatim i u smislu valute", navodi Gurol-Haller.

Idući korak za Kinu i Saudijsku Arabiju mogla bi biti potencijalna berzanska partnerstva. U februaru je izvršni direktor Hong Konga John Lee otputovao u Saudijsku Arabiju u pokušaju da potakne tamošnjeg nacionalnog naftnog diva, Saudi Aramco, na sekundarno uvrštenje na berzu u Hong Kongu.

"Ukupni zamah ove izgradnje protivzapadnog bloka stvoriće geopolitičke implikacije za SAD", kaže Gurol-Haller. "Na Bliskom istoku već vidimo sve manju ulogu SAD-a. Upravo je to fenomen koji takve swap linije jačaju".

Dok je dominacija dolara za sada i dalje tu, savez Pekinga i Rijada pokazuje da njegov primat neće proći bez izazova, zaključuje se u analizi Telegrapha koju prenosi Jutarnji.

