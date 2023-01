Sedmoro ljudi ubijeno u dvije odvojene pucnjave (VIDEO)

KALIFORNIJA - Sedmoro ljudi je ubijeno u dvije odvojene pucnjave u Kaliforniji na jednoj farmi pečuraka i špediterskoj kompaniji južno od San Franciska, a osumnjičeni je uhapšen, saopšteno je iz kancelarija šerifa okruga San Mateo.

Napadač je identifikovan kao 67-godišnji Čang Li Zao. On je, bez opiranja, uhapšen dva sata poslije napada u ponedjeljak, pošto je njegov automobil primjećen na parkingu jedne od policijskih stanica okruga San Mateo, objavio je "San Francisco chronicle", a prenosi "Glas Amerike". U njegovom automobilu je pronađeno oružje.

Zvaničnik okruga San Mateo, Dejv Pajn, saopštio je da su četiri osobe ubijene na farmi pečuraka, a tri u špediterskoj firmi na periferiji grada Halfmun bej, na oko 50 kilometara južno od San Franciska.

Još se ne zna na koji način su dvije pucnjave povezane, iako je Pajn izjavio da je osumnjičeni radio za jednu od te dvije firme. Napadača je opisao kao "nezadovoljnog radnika."

Another Video- A suspect is now in custody in the Half Moon Bay shootings. Here's the intense moment it happened.#Shooting #StopGun #California #HalfMoonBay #GunControlNow pic.twitter.com/txU2FSX0ZU