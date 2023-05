Sedmoro poginulih i 14 povrijeđenih u požarima u Rusiji (VIDEO)

KURGAN - Prema posljednjem bilansu, sedmoro ljudi je stradalo, a 14 povrijeđeno u požarima koji su opustošili dijelove planine Ural u Rusiji.

Požari su uništili na stotine stambenih objekata i primorali ugroženo stanovništvo na evakuaciju.

Šumski požari su uobičajeni tokom kasnog proljeća i ljeta, ali ovaj požar koji je zahvatio nepregledne šume i stepe, izazvao je sumnju da je u pitanju bio ljudski nemar, prenosi "Reuters".

Požari su se proširili na neka naselja u regionu Kurgana na jugu Rusije, zbog čega je rano jutros u ugorženo područje došao ruski ministar za vanredne situacije Aleksandar Kurenkov.

Large-scale forest fires in Russia According to local authorities, the fire is spreading to other regions. pic.twitter.com/xf5XpExYKp