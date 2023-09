Šef Rajanera dobio tortu u glavu (VIDEO)

Šefu najvećeg niskotarifnog avioprevoznika Rajanera Mihaelu O'Leriju dvije klimatske demonstrantkinje bacile su tortu u lice.

Na snimku se vidi kako je prva žena prišla O'Leriju i rekla "dobro došao u Belgiju", nakon čega mu je bacila kremastu pitu u lice.

Potom je počela urlati: "Zaustavite zagađenje avionima". Druga žena mu je istovremeno bacila drugi komad torte u lice. Nakon toga su se udaljile, prenosi Index.hr.

Ryanair CEO Michael O'Leary was hit with a pie by environmental activists during a press conference in Brussels. The activists can be heard shouting "stop the pollution" before throwing the cake at O'Learyhttps://t.co/AYlfWbXGlu pic.twitter.com/s5s4DnU2O6