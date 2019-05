Šef Zakerbergovog obezbjeđenja vrijeđao njegovu suprugu na rasnoj osnovi

Šef ličnog obezbeđenja Marka Zakerberga optužen je za seksualno uznemiravanje i upućivanje rasističkih i pogrdnih komenatara supruzu osnivača Facebooka, Prisili Čen.

Tvrdnje protiv Lijama Buta, koji je obezbjeđenje Zakerbergu, a ne kompanije, pojavile su se u četvrtak od strane dvojice bivših radnika.

But, bivši agent tajne službe koji je radio tokom Obamine administracije, optužen je za seksualno uznemiravanje ljudi koji su radili u obezbjeđenju, a koji su homoseksualne orijentacije. Upućivao im je seksualno ponižavajuće komentare, a kasnije je navodno pokušao i neprikladno dotakao čovjeka u jednom poznatom restoranu u Palo Altu prošle godine.

On je takođe optužen zbog rasističkih izjava, kao što su "ne vjerujem crncima", "bijeli životi su važniji od crnih", i izrekao je pogrdan komentar o Zakerbergovoj supruzi, koja je azijskog porekla, kao i o njenoj vožnji.

Bivša članica obezbjeđenja koja je optužila Buta za seksualno uznemiravanje, kaže da ju je maltretirao i u kancelariji. Ponekad je preko drugog člana obezbjeđenja obavještavao da mora da promijeni odjeću koja "odvraća pažnju". Rekla je da ju je But otpustio zbog "prevrtanja očiju na sastanku" i jer se žalio na njen negativan izvještaj.

Drugi bivši radnik koji je radio kao član Zakerbergovog kućnog osoblja, i koji je podnio ostavku ove godine, kaže da je But imao rasističke i pogrdne komentare o Prisili Čen, kao i da je imao primedbu o njenoj etničkoj pripadnosti dok je spominjao njenu sposobnost da vozi. Taj zaposleni takođe tvrdi da je But nazvao transrodnog člana osoblja "to" i koristio je ponižavajući jezik kada je govorio o određenom pojedincu.

Optužbe su navedene u nekoliko pisama koje je firma "Bloom" poslala na adresu privatnog imanja vlasnika Facebooka. Pisma su dobijena i pregledana od strane "Biznis insajdera", i navode na "prožimajuće diskriminatorsko ponašanje", "užasne nivoe seksualnog uznemiravanja" i neprijateljsko radno okruženje u kojem se zaposleni suočavaju sa rasističkim, seksističkim, homofobnim i transfobnim komentarima.

Dva bivša radnika tvrde da su više puta izrekli svoje pritužbe, ali su, prema njihovim riječima, bili ignorisani. Obojica traže nadoknadu za izgubljene plate i dodatne štete povezane za emocionalni stres.

U pismima nije navedeno da li je Zakerberg bio svjestan optužbi protiv Buta.

Portparol porodične kancelarije Zakerberga i Čenove rekao je da je But na administrativnom odsustvu dok se ne sprovede istraga o navodima o nedoličnom ponašanju.

