Šef ruske tajne službe GRU "tajno" preminuo

MOSKVA -- Šef Glavnog direktorata Generalštaba ruskih Oružanih snaga (GRU), pukovnik Igor Korobov, preminuo je u 63. godini, izjavio je neimenovani izvor.

Izvor agencije Tass rekao je da je pukovnik Korobov preminuo 21. novembra od ozbiljne bolesti. To isprva nije bilo potvrđeno, ali se kasnije oglasilo rusko ministarstvo odbrane. U javnosti uopšte nije bilo poznato da je bolestan.

"General-pukovnik Igor Valentinovič Korobov, načelnik obavještajne direkcije Glavnog štaba Ruske vojske i zamjenik šefa Generalštaba ruskih oružanih snaga, umro je u 62. godini nakon opasne bolesti", saopštilo je ministarstvo odbrane i izrazilo saučešće njegovim prijateljima i porodici.

Neki svjetski mediji su prenijeli da mu se slošilo nakon burnog sastanka s "bijesnim" ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako piše "Dejli mejl" do sukoba Korobova i Putina je došlo zbog slučaja trovanja bivšeg dvostrukog ruskog agenta Sergeja Skripalja u Solsberiju, u Engleskoj, zbog čega je navodno Putin saopštio Korobovu da ga povlači s funkcije šefa GRU-a.

Naravno, ni jedna od dih informacija nije potvrđena.

Ruska tajna služba, poznatija kao GRU, posljednjih mjeseci našla se u žiži javnosti zbog optužbi da izvodi hakerske napade velikih razmjera, uključujući i nedavni pokušaj upada u kompjuterski sistem svjetske Organizacije za zabranu korišćenja hemijskog oružja. Takođe, za dvojicu Rusa koji su identifikovani kao osumnjičeni za trovanje bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke, kaže se da su pripadnici GRU.

"Paranoja" od te službe stigla je i Crnu Goru, na sudski postupak koji se pred sudom u Podgorici vodi protiv okrivljenih za pokušag državnog udara uoči izbora, kada je jedan od advokada rekao da je dobio povjrerljiva dokumenta za koje tužilac smatra da su od ruske tajne obavještajne službe, zbog čeka je odbio da ih pipne zbog sraha da bi mogao biti otrovan. U tom procesu, podsjetimo, među okrivljenima su i ruski državljani.

Riječ je o Glavnoj obavještajnoj upravi glavnog štaba oružanih snaga Ruske Federacije ili jednostavno rečeno - ruska vojna obavještajna agencija.

Head of Russian military intelligence GRU Igor Korobov dies — source https://t.co/fUuE6W9cMi © Russian Defense Ministry's Press and Information Department/TASS pic.twitter.com/1HJUu6AxzP

GRU je jedna od tri ruske špijunske agencije, a druge dvije su Savezna služba sigurnosti (FSB) i Spoljna obavještajna služba (SVR). Iako je i dalje poznata kao GRU, agencija je još 2010. promijenila naziv i zvanično se zove Glavna uprava.

Šef GRU-a odgovara načelniku glavnog štaba Valeriju Gerasimovu i ruskom ministru odbrane Sergeju Šojguu. To je otprilike sve što se zvanično zna. Struktura agencije, broj agenata i finansije su državna tajna.

Hmmm, head of GRU, Igor Korobov, apparently just died of a Putin-related illness.https://t.co/XijfSVU8nN