Sekretar u Bijeloj kući podnosi ostavku nakon optužbi za nasilje

VAŠINGTON -- Sekretar osoblja Bijele kuće Rob Porter najavio da će podnijeti ostavku, nakon što su ga dvije bivše žene optužile za nasilje u porodici.

Porter je negirao te optužbe.

On nije precizirao kada će njegova ostavka stupiti na snagu, prenosi Rojters.

Porter, viši savjetnik koji je zadužen za većinu dokumentacije koja se prosljeđuje predsjedniku SAD Donaldu Trampu radi potpisa, objavio je da podnosi ostavku u saopštenju objavljenom nakon što su njegove bivše žene iznijele optužbe na njegov račun u medijima.

Dejli Mejl je na svom sajtu ranije prenio da je Kobi Holdernes rekla da ju je Porter davio i udarao dok su bili u braku. Intersept je citirao Porterovu bivšu ženu Dženifer Viloubi, koja tvrdi da je Porter bio nasilan.

Rojters navodi da nije mogao da potvrdi te optužbe.

"Ove nečuvene optužbe jednostavno nisu tačne", rekao je Porter u saopštenju koji je objavila Bijela kuća.

