Seksi profesorka istorije spavala sa pola škole

Fiona Vioti (30) spavala je sa dječacima u školi Bišops Dajosesan Koledž“ u Kejptaunu između 2013. i 2019, potvrdila je istraga. Udata profesorka istorije u jednoj od najelitnijih škola u Južnoafričkoj Republici imala je seksualnu aferu sa bar pet učenika.

Seks skandal objelodanio je jedan 18-godišnji đak, tvrdnjama da je bio u “intenzivnoj vezi” sa njom i da je počela da vrši pritisak kad je htio da raskine.

"U početku je pristao na sve, ali je postao žrtva kad nije mogao da raskine. Profesorka mu je u početku slala poruke da se nađu kod nje kući, ali je dostiglo nivo kada mu je svega bilo dosta, kaže roditelj učenika i dodaje da nije htjela da ga ostavi na miru pa su na kraju otišli do direktora".

