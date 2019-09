Senator pucao na protestu, povrijedio i fotografa AP

PORT-O-PRENS - Senator s Haitija otvorio je vatru tokom protesta koji se održavao ispred zgrade parlamenta u Port-o-Prensu i ranio dvije osobe, uključujući fotografa AP.

Senator Žan Mari Ralf Fetiere počeo je da puca kada je izašao iz vozila jer su ga u tom trenutku okružili novinari i demonstranti, navodi AP.

Sve se odigralo ispred zgrade parlamenta, gdje je trebalo da bude održana sjednica na kojoj bi bila potvrđena nominacija za premijersku funkciju.

Senator je, nakon što je ispalio nekoliko hitaca, ušao u vozilo kojim se i dovezao i potom odjurio.

Kasnije je rekao lokalnoj radio stanici da je pucao jer se uplašio za svoj život.

"To je bila samoodbrana, jer su naoružane osobe pokušale da me napadnu. Pokušali su da me izvuku iz mog vozila i ja sam morao da se branim", rekao je on.

Fotoreporter AP je pogođen u vilicu, a povrede su sanirane u bolnici u Port-o-Prensu.

U incidentu je ranjen i pripadnik obezbjeđenja, a povrede nisu opasne po život.