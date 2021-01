Senatori koče Bajdena

VAŠINGTON - Jedanaest republikanskih senatora neće glasati da se potvrdi ishod predsjedničkih izbora u SAD.

Po svemu sudeći, to može malo da odloži zvaničnu potvrdu izbora predsjednika, prenosi Deutsche Welle (DW). Inauguracija 20. januara se ne dovodi u pitanje.

U srijedu, 6. januara, bi američki Kongres trebalo da potvrdi ishod predsjedničkih izbora i pobjedu Džozefa Bajdena.

Ali ovog puta to izgleda neće biti formalnost - jedanaest republikanskih senatora najavilo je da će podnijeti prigovore na ishod glasanja. To objašnjavaju navodnim izbornim prevarama i nepravilnostima.

Ova grupa zahtijeva da Kongres formira posebnu komisiju koja bi ispitala optužbe i to u hitnom postupku - za samo deset dana.

Jer, već 20. januara trebalo bi da se održi inauguracija novog šefa države. Bez takve komisije, kažu ovi senatori, oni neće dati svoj blagoslov izbornim rezultatima.

Prva violina ovih republikanskih pobunjenika je senator Ted Kruz iz Teksasa, tvrdo konzervativni političar lojalan odlazećem predsjedniku Donaldu Trampu. Neki drugi senatori tek su u novembru izabrani u gornji dom parlamenta.

Predsjednik Tramp još uvek odbija da prizna izborni poraz od demokratskog izazivača Bajdena. No do sada je više od pedeset tužbi iz njegovog tabora odbačeno od strane sudova, između ostalog i Vrhovnog suda. Bajdenovu pobjedu su potvrdili elektorski glasovi.

"Trampovci" u manjini

Prema zakonu, oba doma Kongresa se 6. januara nakon izbora sastaju na zajedničkoj sjednici kako bi zvanično pročitali rezultate, zbrojali glasove i saopštili ishod.

Senatori koje predvodi Ted Kruz kao i stotinak republikanskih kongresmena teško mogu da spreče Bajdenov izbor, ali mogu da otegnu proceduru. Oni bi mogli da isposluju da Senat i Predstavnički dom moraju da održe razdvojene sjednice.

U pitanju je "politička smicalica", ocijenio je Derek Miler, profesor prava na Univerzitetu Ajova. On za agenciju Rojters kaže da zakon iz 1887. godine nije izričit, ali da ga većina stručnjaka i sudija tumači tako da Kongres nema pravo da provjerava izborne rezultate. Čak i kad bi imao to pravo, dodao je Miler, za to bi bila potrebna većina u oba doma.

Trampova namjera da do kraja osporava pobjedu rivala međutim nema toliko pristalica. Mič Mekonel, vođa republikanske većine u Senatu, sredinom decembra već je čestitao Bajdenu na pobjedi i pozvao partijske kolege da potvrde ishod izbora.