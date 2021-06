Serbijan tajms: Potvrđeno, Vidovdan među praznicima Čikaga

ČIKAGO - Grad Čikago je uvrstio srpski nacionalni praznik Vidovdan u zvanične praznike grada Čikaga, potvđeno je danas Serbijan tajmsu u kabinetu gradonačelnice Čikaga Lori Lajtfut.

"Da, istina je, proglas koji je objavio Serbijan tajms je autentičan, kao i potpis naše gradonačelnice. Od danas, srpski Vidovdan je na listi zvaničnih praznika Čikaga, što je priznanje za veliki doprinos koji su Srbi dali životu i razvoju ovog grada u posljednja tri vijeka", potvrdila za Serbijan tajms lična asistentkinja Lori Lajtfut.

Vijest o proglašenju Vidovdana za praznik Čikaga, koju je Serbijan tajms jutros objavio, prenijeli su brojni mediji, a novinar BBC-ja je na Twitter nalogu apostrofirao Tanjug kao izvor te vijesti navodeći da je ona netačna.

Proglas je u međuvremenu objavljen i na zvaničnom Twitter profilu grada Čikaga.

Today we acknowledge and celebrate #Vidovdan Day in Chicago! Our Serbian community has a deep history in our city and we are thrilled to support this important holiday! pic.twitter.com/qZ7WBljjyd