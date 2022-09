Sergej Lavrov: Rusija čini sve u cilju bezbjednosti nuklearke Zaporožje

MOSKVA - Rusija čini sve da osigura bezbjedno funkcionisanje nuklearne elektrane Zaporožje, što će omogućiti inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) da uspješno izvrše svoje zadatke, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Činimo sve da osiguramo da je situacija bezbjedna, da sve funkcioniše bezbjedno, kako bi misija sprovela svoje planove", rekao je Lavrov.

Ruske trupe zauzele su nuklearku Zaporožje u martu. Ona se nalazi u blizini linije fronta i pod stalnom je vatrom posljednjih sedmica što povećava strah od nuklearne katastroge.

Lavrov je istakao da očekuje objektivnu ocjenu misije IAEA o situaciji u Zaporožju.

On je naveo da se Moskva nada da ukrajinske provokacije oko Zaporožja neće voditi tragediji.

"Naša vojska je saopštila da su grupe sabotera neutralisane. Mislim da je to veoma visoka cijena za svjetsku zajednicu da sazna istinu, ali ako Ukrajina želi da to postigne na ovaj način onda se samo nadam da to neće voditi nekoj katastrofi", naglasio je Lavrov.

On je dodao da Rusija želi objektivnost, prenosi RIA Novosti.